الريان يُصدر بيانا رسميا بخصوص براهيمي!

أصدر نادي الريان، بيانا رسميا للرد على الشائعات بخصوص الدولي الجزائري ياسين براهيمي، وإمكانية تغييره الأجواء خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأوضح القطريون، بأن نجمهم مُستمر في الفريق، ولا ينوي دراسة أي مُقترح يُمكن أن يصله خلال الفترة الحالية.

وشددت إدارة “الرهيب”، على أن صاحب المُراوغات السحرية مُرتاح في الدوحة، ولا يوجد سبب يدفعه للرحيل.

يُذكر بأن متوسط ميدان الخضر، مُرتبط بعقد يستمر لثلاث سنوات كاملة مع ناديه الحالي.

وجاء هذا البيان، بعدما إرتبط إسم لاعب بورتو السابق بالعديد من الفرق الفرنسية، الساعية لخطف في الفترة اللاحقة.