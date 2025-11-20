الريشة الذهبية بتيسمسيلت.. صالون وطني يجدّد صلة الفنان بالتراث بروح معاصرة

افتتحت، صبيحة اليوم، بدار الثقافة “مولود قاسم نايت بلقاسم” بتيسمسيلت، فعاليات الصالون الوطني للفنون التشكيلية في طبعته الرابعة، المنظم هذه السنة تحت شعار “أصالة التراث وحداثة التعبير”.

وقد تميّز الافتتاح بحضور رسمي وثقافي واسع، ضمّ مدير الثقافة، ومدير السياحة، ومدير دار الثقافة، ومدير المركز الثقافي الإسلامي، إلى جانب ثلّة من الفنانين والمبدعين والمهتمين بالحراك الفني.

وشهدت هذه الطبعة مشاركة 22 فنانًا تشكيليًا من 14 ولاية، قدّموا أعمالًا فنية متنوعة عكست ثراء التراث الجزائري وتعدد مدارسه الجمالية، مجسّدين رؤية فنية تجمع بين الأصالة وابتكار أساليب معاصرة في التعبير التشكيلي. كما أتاح الصالون للمشاركين فرصة عرض تجاربهم الفنية وتبادل الخبرات، في فضاء مفتوح للحوار والإبداع.

ويهدف الصالون الوطني للفنون التشكيلية “الريشة الذهبية” إلى ترقية المواهب الشابة، ودعم الحركية التشكيلية بالولاية، وتعزيز جسور التواصل بين الفنانين، إضافة إلى الإسهام في تنشيط الساحة الثقافية وإبراز الهوية الفنية الوطنية من خلال أعمال تستحضر الذاكرة وتستشرف المستقبل.