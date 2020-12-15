الريغبي.. الخضر أمام فُرصة تاريخية لمُلاقاة فرنسا في المونديال

الرياضة
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الريغبي.. الخضر أمام فُرصة تاريخية لمُلاقاة فرنسا في المونديال
بقلم إسماعيل عشاش

سيكون المنتخب الوطني للريغبي، أمام فُرصة لا تُعوض من أجل مُلاقاة فرنسا، خلال نهائيات كأس العالم 2023، والتي ستُقام على أرض “ليغزاغون”، بعد عامين من الآن.

وسيجد الخضر أنفسهم أمام الديكة، في المونديال، في حالة ما تمكنوا بكأس إفريقيا للريغبي، والتي ستُلعب في العام الجديد 2021.

ووضعت قُرعة مونديال الريغبي، الممثل الثاني للقارة السمراء، في مجموعة فرنسا ونيوزيلندا.

يُشار بأن مُحاربي الصحراء، يتطورون بشكل سريع في الفترة الماضية، مُستغلين اللاعبين المغتربين الناشطين في فرنسا.

وأكد رئيس الإتحادية، سفيان بن حسان في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية، بأن إمكانية مُلاقاة فرنسا ستحفز التشكيلة للتأهل.

وسيتعرف الخضر على مُنافسيهم، في كأس إفريقيا في الأيام القادمة.


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