الريفورم للمولودين بين سنوات 1988 و1993 

وزارة الدفاع تقرر تسوية وضعياتهم إزاء الخدمة الوطنية بداية من الأحد القادم

«العصاة» لن يستفيدوا من إجراءات التسوية

العملية ستنطلق بداية من يوم الأحد القادم وفقا للزرنامة المحددة

أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن فتح أبوابها أمام المولودين بين سنتي 1988 و1993 التابعين للصفوف من 2008 إلى غاية 2013، من الذين أنهوا أو تخلوا عن الدراسة بتاريخ 31 ديسمبر 2014 وغير متواجدين في وضعية «عصيان»، وذلك قصد تسوية وضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية.

وأعلمت مديرية الخدمة الوطنية المواطنين التابعين لصف 2008 المولودين بين الفاتح جانفي 1988 و31 ديسمبر 1988 التابعين للصفوف من 2009 إلى 2013 المولودين بين الفاتح جانفي 1989 و31 ديسمبر 1993، الذين أنهوا أو تخلوا عن الدراسة بتاريخ 31 ديسمبر 2014، وهم غير متواجدين في وضعية عصيان تجاه الخدمة الوطنية، بأنهم مدعوون للتقرب من مراكز أو مكاتب الخدمة الوطنية التابعين لها، قصد تسوية وضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية.

وقد حددت مديرية الخدمة الوطنية رزنامة خاصة لتسوية وضعية هؤلاء من أجل تفادي توافد المعنيين دفعة واحدة إلى مراكز الخدمة الوطنية، حيث سيشرع بداية من 12 إلى 16 أوت الجاري في تسوية وضعية المولودين بين 1 جانفي و31 مارس، ومن 19 إلى 23 من الشهر ذاته بالنسبة للمواطنين المولودين بين 1 أفريل و30 جوان ومن 26 إلى 30 أوت بالنسبة لأولئك المولودين بين 1 جويلية و30 سبتمبر، كما ستتواصل تسوية وضعية المولودين بين أول أكتوبر إلى 31 ديسمبر بداية من 2 إلى 6 سبتمبر القادم.

وقد طلبت مديرية الخدمة الوطنية من المعنيين تقديم نسخة من بطاقة الهوية وشهادة المستوى الدراسي أثناء التقرب من مراكزها. وكانت وزارة الدفاع الوطني قد أعلنت عن ارتفاع عدد المستفيدين الذين تجاوزوا سن الثلاثين سنة فما فوق من التسوية تجاه الخدمة الوطنية إلى أكثر من 250 ألف، كما استفاد حوالي 900 ألف متأخر من الدفعات، قبل سنة 2014 من نفس إجراءات التسوية.

وأحصت الوزارة الوصية، منذ بداية هذه العملية وإلى غاية 30 جوان الماضي، ارتفاع عدد المواطنين الذين استفادوا من الإجراءات الرئاسية إلى 254 ألف و622 مستفيد، من بينهم ثلاثة آلاف و633 مقيم في الخارج.