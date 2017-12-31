«الريفيون في داري مع الذراري.. ويناير أولى بالاحتفال»  

وزراء يتحدثون للنهار عن كيفية الاحتفال بليلة رأس السنة:

زمّالي: «نريح في الدار مع العايلة والزردة في يناير..!»

ولد عبّاس: «ندير المشوي مع أولادي في الدّار»

مختار حسبلاوي: «أحتفل بالناير والريفيون لا حدث عندي»

وزير السياحة حسان مرموري: «العشاء في الدّار مع العايلة»

الوزير السابق عبد القادر والي: «الريفيون بالنسبة لي لا حدث»

«نجوّز الريفيون مع أولادي ونديرو المشوي في الدّار»، «مازال لم نقرّر وين نروحو»، «الريفيون بالنسبة لي لا حدث وهو يوم عطلة لا أكثر»..، «نريّح في الدار مع العايلة والزردة في ينّاير»، هذه إجابات عدد من الوزراء الحاليين والسابقين الذي تقرّبت منهم النهار وسألتهم عن وجهتهم ليلة رأس السنة وحلول السنة الميلادية الجديدة 2018.

النهار أرادت أن تكشف الوجه الآخر لعدد من الوزراء والمسؤولين السابقين والحاليين في الدولة، حيث سألتهم عن وجهتهم للاحتفال بـ«الريفيون»، فكانت إجاباتهم صريحة لدى البعض، فيما فضّل آخرون التزام الصمت، وأجمعوا على أنهم لا يستغنون عن الأجواء الحميمة للعائلة في مثل هذه المناسبات والعطل.

جمال ولد عبّاس: «ندير المشوي مع أولادي في الدّار..!»

ولعّل من بين المسؤولين الذين لم يجدوا حرجا في الإجابة على سؤال «النهار»، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباّس، الذي التقيناه بمقر الحزب العتيد، حيث أجابنا ممازحا: «نجوّز الريفيون مع الدراري في الدّار ونديرو المشوي في الليل».

وزير المالية السابق محمد جلاب: «أكيد مع العائلة ومازال ما ديسيديناش وين نروحو»

وعلى عكس جمال ولد عباّس، أبدى وزير المالية السابق، محمد جلاب، تحفظّا لدى إجابته على سؤال $ واكتفى بالقول: «نجوّز الريفيون مع العائلة، لكن لم نقرّر بعد وجهتنا»، وحول بقائه في الجزائر أو توجّهه إلى دولة أجنبية ردّ جلاب: «لا أعلم سنقرّر ذلك لاحقا لكن المهم هو أنني سأكون مع العائلة».

وزير الموارد المائية والبيئة السابق عبد القادر والي: «الريفيون بالنسبة لي لا حدث»

أما وزير الموارد المالية والبيئة السابق، عبد القادر والي، فقد اعتبر في تصريح لـ$ بأن الاحتفال ليلة رأس السنة لا حدث بالنسبة له، وهو يوم عطلة عادي يقضيه رفقة العائلة ولا يهتم لهذه الأمور البعيدة عن ديننا وتقاليدنا.

وزير العمل مراد زمّالي: «نريح في الدار مع العايلة والزردة في يناير»

ويبدو أن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، لا يتعرف بليلة رأس السنة، حيث أكد في تصريح لـ$ أنه سيقضي «الريفيون» بالبيت رفقة العائلة ولكنّه سيحتفل برأس السنة الأمازيغية الجديدة وذكرى نصر الملك «شيشنق» قائلا: «الزردة في ينّاير».

وزير السياحة حسان مرموري: «العشاء في الدّار مع العايلة»

ووجد وزير السياحة والصناعات التقليدية، حسان مرموري، مناسبة الاحتفال بليلة رأس السنة فرصة لتناول وجبة العشاء برفقة العائلة في المنزل، حيث أجاب على سؤال «النهار» قائلا: «العشاء مع العايلة في الدار».

وزير الصحة مختار حسبلاوي: «احتفل بالناير والريفيون لا حدث عندي»

اعتبر وزير الصحة، مختار حسبلاوي، بخصوص وجهته للاحتفال برأس السنة الميلادية، أن الاحتفال لا يعنيه ولا يمثل له شيئا، ومؤكدا فإن «الريفيون» بالنسبة له لا حدث، مفضلا في الوقت ذاته الاحتفال برأس السنة الأمازيغية مع باقي أفراد عائلته في منزله بتناول أطباق تقليدية مثل كل الجزائريين.