الري: الكشف عن مخططات كبرى لتعزيز الأمن المائي في الجزائر

كشف وزير الري, لوناس بوزقزة, اليوم الخميس بوهران, عن وجود نظرة استشرافية شاملة ومخططات كبرى لتعزيز الأمن المائي في الجزائر. وتجسيد الاستقرار في التزويد بالمياه, يأتي على رأسها تعزيز شبكة السدود الموجودة حاليا بخمسة سدود جديدة.

وأشار وزير الري, خلال زيارة للمبنى الذكي التابع لشركة المياه والتطهير لوهران بعين البيضاء, ضمن زيارته التقنية لمشاريع القطاع بالولاية. الى وجود حاليا 5 سدود جديدة في طور الإنجاز على المستوى الوطني. من المتوقع استلام 3 سدود منها على الأقل خلال السنة الجارية بعنابة والطارف وخنشلة.

كما كشف عن مشاريع مستقبلية قيد الدراسة تخص 24 سدا جديدا ستدخل حيز التنفيذ في مراحل لاحقة. كجزء من الرؤية الاستشرافية للقطاع.

وفي حديثه عن الموارد غير التقليدية, أوضح الوزير أن الجزائر حققت مكاسب كبرى بامتلاكها 19 محطة تحلية مياه البحر على المستوى الوطني تنتج يوميا حوالي 3 ملايين و 600 ألف متر مكعب, تضاف إليها 12 محطة صغرى.

كما أشار إلى أن التحدي مستمر عبر محطات جديدة قيد الإنجاز تستهدف إيصال المياه إلى أبعد نقطة في عمق البلاد. لتشمل 16 ولاية شمالية و 3 ولايات داخلية (مثل البليدة, سيدي بلعباس, والبويرة). و مد قنوات التوزيع لمسافات تصل إلى 250 كيلومتر نحو ولايات تيارت, البيض, النعامة, سعيدة, وعين الدفلى. تضاف إليها مشاريع ولائية هامة قيد الإنجاز في كل من تلمسان, مستغانم, والشلف لتحقيق التوازن المائي الوطني والتضامن بين السدود ذات المنسوب الأعلى والأقل وفرة.