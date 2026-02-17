الري: جلسة عمل للوقوف على وضعية الخدمة العمومية للمياه بـ21 ولاية

عقد وزير الري، طه دربال، اليوم الثلاثاء، جلسة عمل عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع مديري الري لـ21 ولاية. خصصت للوقوف على وضعية الخدمة العمومية للمياه، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

ويتعلق الأمر بولايات الشلف، أم البواقي، الجلفة، بجاية، بشار، تبسة، تلمسان، سيدي بلعباس, وتمنراست. والبليدة, البويرة، سطيف، سكيكدة، المدية، المسيلة وبوسعادة، معسكر، تندوف، تيسمسيلت، سوق أهراس وعين الدفلى.

وتم التطرق خلال الجلسة إلى وضعية التزود بالمياه الصالحة للشرب على مستوى هذه الولايات. وتقييم جاهزية المرافق والهياكل المعنية لضمان استمرارية التموين في أحسن الظروف.

وفي هذا الإطار، شدد الوزير على ضرورة التحكم الأمثل في التسيير، وتسخير كافة الوسائل المادية والبشرية المتاحة. مع تعزيز آليات المتابعة الميدانية والتنسيق بين مختلف المتدخلين. من أجل ضمان وضعية مستقرة للخدمة العمومية للمياه, لا سيما خلال شهر رمضان. الذي يشهد ارتفاعا في الطلب على هذه المادة الحيوية، وفقا لما ورد في البيان.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور