“الزاكي”:”بلماضي يعطيه الصحة والخضر أكبر مُرشح للتتويج بالكان”

أكد المدرب المغربي “بادو الزاكي” أن جمال بلماضي قام ببناء منتخبين عوض منتخب واحد بفضل العمل الكبير الذي يقوم به.

وقال مدرب شباب بلوزداد السابق في حوار حصري من القاهرة مع تلفزيون النهار.

“الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي يعطيه الصحة لأنه جاء من أجل بناء منتخب كبير فقام ببناء منتخبين وهو الأمر الذي أظهره على أرض الواقع وليس على الورق فقط”.

“المنتخب الوطني الجزائري دخل المنافسة في صمت لكنه أصبح المرشح الأول حسب رأي للتتويج بكأس أمم إفريقيا وسيكون معادلة صعبة في جميع المباريات القادمة”.