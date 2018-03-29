“الزاكي” :”خطوة الجزائر قد تكون سببا لفتح الحدود  مع المغرب”

عبّر أسطورة كرة القدم المغربية، بادو الزاكي عن سعادته بموقف الجزائر الداعم لملف الجيران في إطار مُنافستهم على تنظيم مونديال 2026.

وصرح المُدرب السابق لشباب بلوزداد لتلفزيون “النهار” :”في الجزائر الجميع يُحبنا نحن المغاربة، وأعي ما أقول بعد تجربتي مع السياربي”.

ليُضيف :”أعتقد بأن قبول الجزائر للدعوة التي منحناها للنجم لخضر بلومي، تعبر عن وقوفهم في صفنا، وهذا أمر يعد بالكثير”.

ليختم :”لم لاتكون هذه الخرجة بمثابة خطوة للأمام والمُستقبل، والسعي لفتح الحدود بين الأشقاء، في أقرب الآجال، إن شاء الله”.

علينا ألا ننظر للماضي بل للمُستقبل، لم أحس يوما بأني غريب في الجزائر، وهذه نقطة تحسب للجزائر وخطوة كبيرة.