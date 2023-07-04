الزامية تلقي حاملي البكالوريا الجدد لدروس في اللغة الإنجليزية بداية من 20 جويلية

حمل المنشور الوزاري الجديد الخاص بتسجيلات حاملي البكالوريا دورة 2023 العديد من الأمور الجديدة، حيث أن عملية التسجيل ستكون رقمية 100بالمائة.

كما ألزمت وزارة التعليم العالي الناجحبن في البكالوريا من خلال المنشور تعلم اللغة الإنجليزية عبر المنصة الرقمية في الفترة الممتدة من 20 جويلية إلى غاية 20 سبتمبر.

ولجأت الوزارة إلى هذا الإجراء الجديد في اطار تكثيف تعلم اللغة الإنجليزية لحاملي البكالوريا الجدد.

وكانت الوزارة قد أكدت سابقا على ضرورة تكثيف الدورات التكوينية الأساتذة الجامعيين، قصد الشروع في الموسم الجامعي المقبل من تدريس المقاييس الافقية والمقاييس الخاصة بالمحاضرات باللغة الانجليزية.