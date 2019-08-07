الزاهي شرايطي يكشف سبب خلافه مع المرحوم “الشاب عقيل”

كشف الفنان الجزائري “الزاهي شرايطي”، في حوار خاص مع تلفزيون “النهار”، عن الكثير من الأمور التي تخص مسيرته الفنية، وعلاقتة بالفنانين الجزائريين، وجديده الفني.

وتحدث “الزاهي شرايطي” لأول مرة، عن خبايا خلافة مع الفنان الجزائري الراحل “الشاب عقيل”.

وقال الفنان، أنه يعتبر “الشاب عقيل” مثل أخيه، وأنه إشترك معه في الكثير من الأمور، وتلقى منه نصائح ذهبية لن ينساها أبدا.

أما عن سبب خلافه معه، قال “زاهي شرايطي”، أن السبب يعود إلى أغنية “ظلمتيني”، والتي تعود بالأساس للفنان اللبناني، “فارس كرم”، والتي أعاد أدائها هو و”الشاب عقيل”.

وأضاف أن “الشاب عقيل” أخذ لحن أغنية “ظلمتيني”، وأعاد أدائها بكلمات جديدة، أما بالنسبة إليه فقد تلقى عرضا بإعادة غنائها ولم يرفض، وهذا ما أزعج “الشاب عقيل” في وقتها.

ولكن “الزاهي شرايطي”، أكد أنه تصالح مع الفنان الراحل “الشاب عقيل”، قبل وفاته.

كما صرح الفنان “الزاهي شرايطي”، في الحوار الخاص، عن رفضة لأداء أغنية الراي لأي سبب، حتى ولو طلب منه الجمهور ذلك، كونه يعتبر أنها لا تتلائم مع الطابع الذي يؤديه.

كما أكد الفنان أنه لا يستطيع أداء أغنية، إلا إذا كانت كلماتها نظيفة، وأنه ضد أغاني الراي التي تحمل كلمات رديئة.

وعن الطبوع الغنائية، قال الفنان أنه يؤدي كل من الطابع السطايفي والنايلي والشاوي، ولكنه يفضل النايلي والسطايفي.

وبخصوص عدم مشاركته في مهرجان “جميلة” و”تيمقاد”، قال “الزاهي شرايطي”، أن ذلك يعود إلى منظمي المهرجان، ومبرمجي الحفلات، والذين لم يضعوا إسمه ضمن قائمة الفنانين المشاركين في المهرجان.

وعن جديده، قال “الزاهي شرايطي”، أن لديه أغنية جديدة متوفرة في صفحته على موقع الفيديوهات “اليوتيوب”، عنوانها “اسمحيلي يا لميمية”، تتحدث عن الغربة، وأنه يحضر أغاني جديدة عن الجزائر.