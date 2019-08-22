الزاوية الإبراهيمية:هذه هي نصائحنا للجنة الحوار لإخراج البلاد من الأزمة

وجهت الزاوية الإبراهيمية جملة من النصائح و الإرشادات للجنة الحوار و الوساطة للإعتماد عليها لإخراج البلاد من الازمة.

وحسب بيان للزاوية الإبراهيمية تلقت “النهاراونلاين” نسخة منه، فقد لخصت الزاوية الابراهمية الحلول للخروج من الأزمة في ثلاثة خطوات.

وجاءت هذه الخطوات أولا في إستشارة علماء الأمة و التمكين لهم في الحوار، مما يفسح المجال لهم لجمع كلمة الحوار و المصلحة و العدل.

كما دعت الزاوية الإبراهيمية لجنة الوساطة و الحوار إلى ضرورة الإستفادة من تجارب الدول التي سبقت الجزائر على غرار ماليزيا.

كما شددت الرسالة على ضرورة انتهاج السبيل العلمي و العقلي بعيدا عن الديماغوجية و الإيديولوجية.

وفي الأخير أكدت الزاوية الإبراهيمية إلى ضرورة التعامل مع المؤسسات الدستورية للإسراع في إعادة الأمور إلى ما ينبغي أن تكون عليه