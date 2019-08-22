عاجل

الزاوية الإبراهيمية:هذه هي نصائحنا للجنة الحوار لإخراج البلاد من الأزمة

الوطني
  • -
  • 0
الزاوية الإبراهيمية:هذه هي نصائحنا للجنة الحوار لإخراج البلاد من الأزمة
بقلم عبد الرحمن سالمي

وجهت الزاوية الإبراهيمية جملة من النصائح و الإرشادات للجنة الحوار و الوساطة للإعتماد عليها لإخراج البلاد من الازمة.

وحسب بيان للزاوية الإبراهيمية تلقت “النهاراونلاين” نسخة منه، فقد لخصت الزاوية الابراهمية الحلول للخروج من الأزمة في ثلاثة خطوات.

وجاءت هذه الخطوات أولا في إستشارة علماء الأمة و التمكين لهم في الحوار، مما يفسح المجال لهم لجمع كلمة الحوار و المصلحة و العدل.

كما دعت الزاوية الإبراهيمية  لجنة الوساطة و الحوار إلى ضرورة الإستفادة من تجارب الدول التي سبقت الجزائر على غرار ماليزيا.

كما شددت الرسالة على ضرورة انتهاج  السبيل العلمي و العقلي بعيدا عن الديماغوجية و الإيديولوجية.

وفي الأخير أكدت الزاوية الإبراهيمية إلى ضرورة التعامل مع المؤسسات الدستورية للإسراع في إعادة الأمور إلى ما ينبغي أن تكون عليه


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=691492

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com