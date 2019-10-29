الزاوية الإبراهيمية تراسل الفريق قايد صالح.. وهذا ما طلبت منه

وجهت الزاوية الإبراهيمية رسالة لنائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق قايد صالح حثته فيها على مواصلة العمل للخروج من الأزمة.

وحسب نص المراسلة تحوز”النهار اونلاين”على نسخة منه فقد دعا شيخ الزاوية الإبراهيمية الفريق قايد صالح على ضرورة مواصلة مؤسسة الجيش لمهمتها.

ودعت الزاوية الإبراهيمية إلى ضرورة تقوية الأمن في البلاد مما يسمح بوأد الفتن في مهدها.

وأبرزت المراسلة على ضرورة بناء الشق الثاني للدولة وهو مؤسسة رئاسة قوية بالوسائل الشرعية،على أن تكون لهذه المؤسسة الشرعية و الحرية الكاملتين.

ودعت المراسلة إلى ضرورة العمل على بناء المؤسسات التي مات من أجلهاالشهداء، والمؤسسات التي تسمح ببناء المواطن السوي الذي يعي ما يحيط به على المستوى الإقليمي و الدولي.