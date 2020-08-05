الزاوية التيجانية الكبرى تحتج لدى سلطة ضبط السمعي البصري

تلقت سلطة ضبط السمعي البصري احتجاجا من الزاوية التيجانية الكبرى بعين ماضي بولاية الاغواط.

وحسب بيان سلطة الضبط، فقد تأسفت الزاوية التيجانية الكبرى على الكيفية التي بث بها التلفزيون العمومي خبر وفاة احمد التيجاني انياس، وكذا طريقة تداوله من قبل بعض القنوات الاخرى التي اعتبرت هذا الأخير الخليفة العام للطريقة التيجانية، وأن والده المرحوم الشيخ ابراهيم انياس هو مؤسسها.

وأكدت الزاوية التيجانية الكبرى بأن منصب الخليفة العام لطريقة التيجانية دون أي تخصيص هو لقب الخليفة العام للطريقة التيجانية في العالم، وشيخ جميع الزوايا وهو منصب ومرتبة روحية يختص بها أحفاد الشيخ أحمد التيجاني مؤسس الطريقة التيجانية، وهو حاليا علي بلعرابي التيجاني الذي ينحدر من نسل الشيخ أحمد التيجاني مؤسس الطريقة التيجانية والذي أوصى بأن يكون موطن ذريته من بعده الجزائر.

وأشارت إلى أن المرحوم أحمد التيجاني أنياس هو أحد خلفاء الطريقة التيجانية في ربوع دولة السنغال ومعروف بخدماته الجليلة في نشر الاسلام والمنافحة على قيم التسامح والوسطية، كما هو الحال بالنسبة لوالده المرحوم الشيخ ابراهيم انياس.

وأعربت الزاوية التيجانية الكبرى عن أسفها للارتجالية في تناول مثل هذه المواضيع ذات الاهمية البالغة، وفي هذه الظروف الاقليمية والوطنية الخاصة، سيما ان الخبر تم بثه عبر قناة عمومية وطنية.

كما أعربت الزاوية عن امتعاضها الشديد وإدانتها البالغة أمام هذه الاخبار غير مسؤولة التي تضر بالمرجعية الوطنية وبمكتسباتها التي اسس لها عبر العصور رجال هذا الوطن المفدى، حسب بيان سلطة ضبط السمعي البصري.

واعتبرت الخلافة العامة للطريقة التيجانية، الاخطاء التي تسللت الى الخبر انزلاقا خطيرا في الوقت الحساس الذي كثرت فيه المؤامرات لضرب الاصلاحات التي تقوم بها الدولة الجزائرية.

وأضافت “لا نشك في اعتزاز الدولة الجزائرية بالطريقة التيجانية وايلائها دائما الرعاية الخاصة والعناية البالغة كونها فاعل أساسي في المجال الروحي والثقافي والاجتماعي للجزائر وفي العالم اجمع.

وأكدت سلطة ضبط السمعي البصري على ضرورة التحري والتحقق في نشر اخبار تتعلق بمسائل ذات بعد روحي واجتماعي وثقافي ذات أهمية بالغة بالنسبة للوطن.