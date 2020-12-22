الزاوية المركزية للطريقة الشيخية تستنكر تطبيع ملك “المخزن” مع الصهاينة

استنكرت الزاوية المركزية للطريقة الشيخية تطبيع ملك المغرب مع الكيان الصهيوني المحتل، معتبرة تصرفها خيانة للأمة الاسلامية.

وأوضحت الزاوية، في بيان لها، أن المغرب باعت مقدسات الأمة الإسلامية، والمسجد ثالث الحرمين وأولى القبلتين الأقصى.

واعتبرت الزاوية الاعتراف بالكيان الصهيوني جريمة ضد الانساني، داعية المسلمين في المغرب رفض هذا التطبيع دفاعا عن المقدسات الإسلامية.

وقالت الطريقة شيخية،إن كل الدول المطبعة مع الصهيونية قاتلة الأطفال والنساء، تعتبر انتهاكا لرسالة الاسلام لحق الشعوب في تقرير مصيرها.

وأشارت الزاوية إلى أن التطبيع يعني جلب العدو الى الحدود الغربية وهذا مساس بالأمن القومي والجزائر وأهلها.

وأضاف البيان، أن الجزائر قوية برجالها ومواقفها الواضحة والشرعية.