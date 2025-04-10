الزبون مُلزم بتوقيع تعهد بعدم التورط في المضاربة عند شراء سيارات “فيات”

أعلنت اليوم الخميس” فيات الجزائر” عن اجراءات جديدة لمنع المضاربة من أهمها إقرار بالتزام” يوقعه الزبون عند الشراء. يتعهد من خلاله بعدم التورط في أي شكل من أشكال المضاربة أو السمسرة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

كما التزمت مديرية “فيات الجزائر” بتوفير كل المعطيات والمعلومات ذات الصلة للجهات المختصة بصفة دورية ويومية، من أجل محاربة هذه الظاهرة.

وجاء هذا بعد الاجتماع الذي جمع “فيات الجزائر” مع وزير الصناعة. سيفي غريب والذي خصّص لمناقشة سبل محاربة المضاربة والسمسرة في سوق المركبات المصنعة محليًا، وعلى وجه الخصوص ما تعلق بسيارة “دوبلو بانوراما”.

أين أكدت انها تنخرط في استراتيجية وزارة الصناعة لمحاربة المضاربة. والسمسرة في سوق المركبات المصنعة محليًا.

وخلال هذا الاجتماع، أعلنت شركة فيات الجزائر انخراطها الكامل في الجهود التي بادرت بها وزارة الصناعة، من خلال تبني جملة من الإجراءات العملية. الرامية إلى ضبط السوق وحماية المستهلك.