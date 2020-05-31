الزعيم عادل إمام يُودع حسن حسني بهذه الكلمات

نعى الفنان المصري القدير، عادل إمام، زميله الفنان الكبير الراحل حسن حسني، بعد وفاته أمس السبت.

ونشر عادل إمام صورة جمعته مع الفقيد على صفحته الرسمية بفايسبوك وكتب: “وداعا الفنان الكبير حسن حسني”.

وانتقل إلى رحمة الله، أمس السبت، الفنان الكبير حسن حسني، عن سن ناهز 89 سنة، بعد تعرضه لأزمة قلبية.