الزلازل في الجزائر.. الخطورة والأسباب !

تشهد الجزائر في الآونة الأخيرة، سلسلة من الهزات الأرضية والزلازل، مما طرح عدة تساؤلات حول سبب هذا النشاط وهل هو طبيعي؟.

وفي هذا الموضوع، أوضح الباحث في الجيوفيزياء ورئيس مصلحة مراقبة الزلازل شفيق عايدي، أن “هذا النشاط عادي. كما يعتبر ظاهرة طبيعية. مبررا أن الجزائر متواجدة في منطقة التقاء الصفيحيتين التكتونيكيتين الإفريقية والأورو آسياوية.

وفي سياق ذات صلة، أكّد شفيق عايدي، أن التنبؤ بالزلازل مستحيل علميا. لأن الانسان لم يصل إلى مرحلة التنبؤ بمكان وزمان وقوع الزلازل.