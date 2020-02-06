الزلفاني: “أشكر اللاعبين على مجهوداتهم وعمل كبير ينتظرنا”

شكر مدرب شبيبة القبائل، يامن الزلفاني، لاعبيه على أدائهم الرجولي أمام نصر حسين داي، مؤكدا في ذات الوقت أن عملا كبيرا ينتظر فريقه.

وصرح يامن الزلفاني، عقب هذه المباراة: “كانت مباراة مفخخة تلك التي واجهنا فيها نادي نصر حسين داي، الذي يتواجد في المركز ما قبل الأخير”.

وأضاف مدرب الكناري: “أشكر لاعبينا على المجهودات التي بذلوها، وآدائهم الرجولي، لكن أقول أن عمل كبير ينتظرنا مستقبلا خاصة في الجانب التاكتيكي”.

يذكر أن شبيبة القبائل، فاز أمس الأربعاء، على الضيف نصر حسين داي، بنتيجة 1-0، لحساب الجولة الـ16 من المحترف الأول.