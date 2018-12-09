الزلفاني: “إتحاد العاصمة يملك عناصر قادرة على صناعة الفارق”

أكد المدرب التونسي لفريق المريخ السوداني يامن الزلفاني على صعوبة المهمة التي تنتظر فريقه المريخ السوداني يوم غد عندما يلاقي إتحاد الجزائري برسم إياب الدور الـ16 من البطولة العربية للأندية الأبطال.

وبالرغم من الفوز الكبير الذي حققه المريخ السوداني في مباراة الذهاب التي إحتضنها ملعب أم درمان بالخرطون والتي إنتهت بنتيجة 4-1، إلا أن المدرب التونسي متخوف من سيناريو “الريمونتادا” في مباراة اليوم قائلا:

” المباراة ستكون صعبة، لأن إتحاد العاصمة سيلعب في ميدانه وأمام جماهيره، كما أن إتحاد العاصمة قوي، ويملك تاريخ، وعناصر قادرة على تقديم الإضافة، كما سيكون هناك توازن في اللعب”.