الزلفاني: “استقدامات الشبيبة كانت مدروسة وبموافقتي”

الرياضة
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الزلفاني: “استقدامات الشبيبة كانت مدروسة وبموافقتي”
بقلم كريم تيغرمت

أبدى مدرب شبيبة القبائل، يامن الزلفاني، اقتناعه بالأسماء التي دعمت الفريق هذا الصيف، مؤكدا أن الاستقدامات كانت مدروسة، وجرت بموافقته.

وصرح الزلفاني، للموقع الرسمي للفريق: “أنا بخير، ينقصني فقط العودة للعمل رفقة شبيبة القبائل، وتحضير الفريق للموسم المقبل، وأتمنى أن ألتحق بالجزائر في أقرب فرصة”.

وأضاف: “استقدامات الفريق لهذا الصيف، قمت بدراستها في وقت سابق، مع خلية الإستقدامات، بعد معاينة العديد من الفيديوهات للاعبين المستهدفين”.

وتابع: “تربص أقبو منحنا مؤشرات ايجابية حول اللاعبين الجدد، في انتظار المباريات الودية التحضيرية، ليؤكدوا إمكانياتهم”.

وأردف مدرب الكناري: “في حال لاحظنا نقص في أحد المراكز، سيكون بإمكاننا تدعيمه، بما أن فترة الميركاتو ستدوم إلى غاية 27 أكتوبر”.

وتابع يامن الزلفاني: “الثلاثي دراجي، طوبال، وبولحية، لم يلتحقوا بتربص الفريق، وهذا خارج عن إرادتهم، لكنهم يتبعون تحضيرات خاصة، تحت متابعة المحضر البدني رودولف”.


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