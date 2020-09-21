الزلفاني: “استقدامات الشبيبة كانت مدروسة وبموافقتي”

أبدى مدرب شبيبة القبائل، يامن الزلفاني، اقتناعه بالأسماء التي دعمت الفريق هذا الصيف، مؤكدا أن الاستقدامات كانت مدروسة، وجرت بموافقته.

وصرح الزلفاني، للموقع الرسمي للفريق: “أنا بخير، ينقصني فقط العودة للعمل رفقة شبيبة القبائل، وتحضير الفريق للموسم المقبل، وأتمنى أن ألتحق بالجزائر في أقرب فرصة”.

وأضاف: “استقدامات الفريق لهذا الصيف، قمت بدراستها في وقت سابق، مع خلية الإستقدامات، بعد معاينة العديد من الفيديوهات للاعبين المستهدفين”.

وتابع: “تربص أقبو منحنا مؤشرات ايجابية حول اللاعبين الجدد، في انتظار المباريات الودية التحضيرية، ليؤكدوا إمكانياتهم”.

وأردف مدرب الكناري: “في حال لاحظنا نقص في أحد المراكز، سيكون بإمكاننا تدعيمه، بما أن فترة الميركاتو ستدوم إلى غاية 27 أكتوبر”.

وتابع يامن الزلفاني: “الثلاثي دراجي، طوبال، وبولحية، لم يلتحقوا بتربص الفريق، وهذا خارج عن إرادتهم، لكنهم يتبعون تحضيرات خاصة، تحت متابعة المحضر البدني رودولف”.