الزلفاني : “الاستقدامات حسمت إلا إذا كان هناك محرز أو فيغولي”

أكد المدرب التونسي لفريق شبيبة القبائل، يامن الزلفاني، على حسم الاستقدامات بالنسبة للفريق القبائلي خلال الميركاتو الصيفي.

وتحدث الزلفاني في تصريح لقناة الشبيبة على “اليوتوب”، بخصوص الاستقدامات الصيفية التي قام بها الفريق قائلا:

“في العالم كله في آخر الميركاتو تجد مفاجأة من الفرق، ولم لا ندعم التشكيلة بلاعب أحسن مما نملكه، لكل بنسبة 90 بالمئة غلقنا الميركاتو، إلا في حال إذا تم العثور على لاعب بإمكانه تقديم الإضافة للتشكيلة، لكن لحد الآن أنا معجب بالمجموعة الحالية، إلا إذا كان هناك محرز أو فيغولي”.