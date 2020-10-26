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الزلفاني: “التشكيلة الأساسية أصبحت واضحة بنسبة 99%”

الرياضة
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الزلفاني: “التشكيلة الأساسية أصبحت واضحة بنسبة 99%”
بقلم كريم تيغرمت

كشف مدرب شبيبة القبائل، يامن الزلفاني، أن معالم التشكيلة الأساسية أصبحت واضحة بالنسبة له، بعدما منح الفرصة لكل لاعبيه.

وصرح الزلفاني، في حوار للإذاعة الرسمية للفريق: “منحنا الفرصة لكل اللاعبين خلال المواجهات التحضيرية التي خضناها منذ انطلاق تربصنا”.

وأضاف: “خلال مباراتنا الأخيرة أمام نادي بارادو، أشركنا 23 لاعبا، ما سمح لنا بالوقف على امكانيات وجاهزية الجميع”.

وتابع مدرب شبيبة القبائل، يامن الزلفاني: “التشكيلة الأساسية للفريق، أصبحت واضحة بنسبة 99%، وسنواصل العمل استعدادا للموسم الجديد”.


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