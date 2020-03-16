الزلفاني: “التعادل كان منطقيا بالنسبة للفريقين”

إعتبر مدرب شبيبة القبائل، يامن الزلفاني، أن نتيجة التعادل التي عاد بها فريقه من سطيف، تعتبر منطقية، بالنظر لآدائهم.

وصرح يامن الزلفاني، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “أعتقد أن نتيجة التعادل كانت منصفة، بالنظر لآداء الفريقين”.

وأضاف: “شهدنا مباراة قوية بين فريقين كبيرين، وبالنسبة لنا قدمنا شوط أول في المستوى، تمكنا من صنع العديد من الفرص لكننا فشلنا في تجسيدها، ونفس الأمر بالنسبة للمنافس”.

وتابع يامن الزلفاني: “في الشوط الثاني الوفاق رمى بكل ثقله، لكننا كنا في حاضرين فوق الميدان، ودفاعنا كان كتلة موحدة”.