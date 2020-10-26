الزلفاني: “الطوبال وبولحية سيقدمان الإضافة اللازمة لهجوم الفريق”

استحسن مدرب شبيبة القبائل، يامن الزلفاني التحاق لاعبيه محمد الطوبال، وزكرياء بولحية، بتربص الفريق، مؤكدا أنهما سيقدمان الإضافة لهجوم الكناري.

وصرح الزلفاني، لإذاعة شبيبة القبائل: “عودة محمد الطوبال، وزكرياء بولحية، ستمنح الإضافة اللازمة للفريق في خط الهجوم”.

وجاءت هذه التصريحات من مدرب الكناري، بعد المباراة التحضيرية لفريقه أمام نادي بارادو، والتي فاز بها هذا الأخير بنتيجة 2-1.

يذكر أن محمد الطوبال، يتواجد حاليا في الحجر الصحي، تحسبا لاندماجهما مع المجموعة خلال الأيام القليلة المقبلة، بينما لايزال زكرياء بولحية، عالقا في فرنسا.