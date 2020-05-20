الزلفاني: “المنافسة على اللقب ما زالت ممكنة”

اعتبر مدرب شبيبة القبائل، يامن الزلفاني، أن لقب البطولة لم يحسم بعد، مبديا إيمانه في حظوظ فريقه للتنافس دائما على لقب هذا الموسم.

وصرح الزلفاني، لموقع “كووورة” العربي: “المنافسة على اللقب ما زالت ممكنة، نحن في المركز الرابع بـ36 نقطة، وتبقى لنا 8 مباريات، منها 4 داخل الديار كلها ضد منافسين مباشرين على مراكز المقدمة”.

وأضاف مدرب الكناري: “عوّدتنا البطولة الجزائرية على عدم البوح بأسرارها لآخر جولة، وهذا يحفّزنا بشكل كبير للدفاع على حظوظنا لآخر لحظة، خاصة وأننا نتحدث عن 24 نقطة ممكنة”.

وتابع: “الأفضلية ستعود للأندية الأكثر جاهزية لاستئناف النشاط الرياضي، بعد تعليق لأكثر من شهرين، أتمنى أن نكون جاهزين خلال العودة، لتحقيق الهدف المنشود، بإسعاد أنصارنا”.

وختم يامن الزلفاني: “لدي مشروع طموح مع النادي القبائلي، وسأعمل بكل ما أتيت من قوة لتشريف عقدي، وتحقيق الأهداف، ولما لا قيادة الفريق للتتويج برابطة أبطال إفريقيا”.