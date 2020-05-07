الزلفاني: “برنامج الفاف لإستئناف المنافسة مثالي”

الرياضة
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الزلفاني: “برنامج الفاف لإستئناف المنافسة مثالي”
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى مدرب شبيبة القبائل، يامن الزلفاني، رضاه عن البرنامج الذي سطرته الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، والخاص باستئناف المنافسة، حيث وصفه بالمثالي.

وقال الزلفاني، في تصريحات صحفية: “برمجة فترة تحضيرية، ثم استئناف المباريات الثمانية المتبقية من البطولة، وبعدها أسبوعين للميركاتو، يليها انطلاق الموسم الجديد، هذه برمجة مثالية”.

وأضاف: “أعتقد فقط أنه يجب تقليص فترة التحضيرات إلى 5 أسابيع، وهذا جد كاف، وسيتعين علينا التعامل مع الحجر الصحي، لأننا بحاجة لإجراء مباريات ودية تحضيرية”.

وتابع يامن الزلفاني: “كرة القدم هي مهنتنا، لكن صحة لاعبينا، وعائلاتنا أكثر أهمية، علينا إيجاد حل، الفاف، والرابطة، على دراية بهذه الصعوبات”.


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