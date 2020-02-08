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الزلفاني: “تنتظرنا مواجهة صعبة أمام فريق جريح”

الرياضة
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الزلفاني: “تنتظرنا مواجهة صعبة أمام فريق جريح”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد مدرب شبيبة القبائل، يامن الزلفاني، عزمه رفقة أشباله على العودة بالنقاط الثلاث من بسكرة، معترفا في ذات الوقت بصعوبة هذه المهمة أمام فريق جريح.

وصرح يامن الزلفاني، خلال ندوته الصحفية: “كل مبارياتنا جد مهمة، بما فيها المباراة المقبلة التي سنواجه فيها فريق اتحاد بسكرة”.

وأضاف: “سنواجه فريق جريح، الذي خسر في آخر مواجهة له أمام بارادو، ما سيجعله يسعى لتسجيل ردة فعل قوية أمامنا”.

وتابع يامن الزلفاني: “بالنسبة لنا نسعى لتأكيد فوزنا الأخير أمام النصرية، والمواصلة في ديناميكية النتائج الإيجابية، من خلال العودة بالنقاط الثلاث من بسكرة”.


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