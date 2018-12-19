الزلفاني: “سنحضر مباراة المولودية بنفس طريقة اتحاد العاصمة”

أكد المدير الفني لنادي المريخ السوداني، أيمن الزلفاني، أن يطمح لبلوغ نصف نهائي الكأس العربية، وسيعمل على تحضير مواجهة مولودية الجزائر بنفس طريقة تحضيره مواجهة اتحاد العاصمة.

وصرح الزلفاني، لموقع “كووورة” العربي: “المولودية فريق ممتاز، وسوف نستعد له بنفس المستوى الذي حضرنا به مباراة اتحاد العاصمة”.

وأضاف: “هو تحد واضح، ونحن جميعا ندرك أننا على بعد مبارارة من الدورة النصف النهائي، وطموحنا مشروع في بلوغ هذا الدور”.

وبخصوص منافسهم مولودية الجزائر، قال الزلفاني: “مولودية الجزائر ظهرت بقوة في هذه البطولة، أين أقصت المحرق البحريني، والنصر السعودي، وسوف نتعامل معه بجدية”.

يذكر أ نمولودية الجزائر، ستواجه المريخ السوداني، في الـ31 من الشهر الجاري، بأم درمان لحساب ذهاب ربع نهائي البطولة العربية، بينما ستلعب مباراة العودة بالجزائر في الـ16 من الشهر المقبل.