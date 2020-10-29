الزلفاني: “سنخوض الدورة المصغرة على أساس منافسة رسمية”

أكد يامن الزلفاني أن الدورة المصغرة التي سيشارك فيها فريقه، ستكون فرصة للاعبيه لإثبات أحقيتهم في حمل قميص شبيبة القبائل.

وصرح يامن الزلفاني، في هذا الخصوص: “نحن على أبواب بداية البطولة، وتصفيات المنافسة الإفريقية لذا لا نملك وقت لتضييعه”.

وأضاف: “سنشارك خلال الأيام المقبلة في دورة كروية مصغرة، والتي سنخوض مبارياتها على أساس أنها منافسة رسمية”.

وأردف: “نسعى رفقة الإدارة لبرمجة مباريات تحضيرية أخرى، لكن هذه المرة بملعبنا بتيزي وزو، سنرى الفرق التي ستكون متاحة من أجل ذلك”.

وتابع يامن الزلفاني: “المباريات المقبلة ستكون فرصة لجميع اللاعبين من أجل إثبات أحقيتهم في حمل قميص شبيبة القبائل”.

يذكر أن شبيبة القبائل ستشارك في دورة كروية مصغرة، بمشاركة كل من مولودية الجزائر، نصر حسين داي، ونادي بارادو”.