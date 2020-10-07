الزلفاني: “سنعمل على تحقيق مشاركة مشرفة في كأس الكاف”

الرياضة
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الزلفاني: “سنعمل على تحقيق مشاركة مشرفة في كأس الكاف”
بقلم كريم تيغرمت

أبدى المدرب يامن الزلفاني عزمه على تحقيق مشاركة مشرفة هذا الموسم في كأس الكاف، رفقة أشباله، تليق باسم شبيبة القبائل.

وصرح الزلفاني، للموقع الرسمي للفريق: “شبيبة القبائل تعرف إفريقيا، وافريقيا تعرف الشببية، بألقابها ومشاركاتها القارية”.

وأضاف: “المشاركة للمرة الثانية على التوالي في منافسة قارية، أمر جيد سواء بالنسبة للاعبين، أو لتاريخ النادي”.

وأردف مدرب الكناري: “في شبيبة القبائل الأهداف واضحة، اللعب على الألقاب، والفوز بها، بالإضافة للذهاب إلى أبعد حد في كأس الكاف”.

وتابع يامن الزلفاني: “سأعمل رفقة الإدارة ، اللاعبين، وخاصة بمساعدة الأنصار، على تحقيق مشاركة مشرفة في كأس الكاف، تليق باسم شبيبة القبائل”.


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