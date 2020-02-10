الزلفاني: “ضيعنا نقطتين أمام بسكرة”

إعتبر مدرب شبيبة القبائل، يامن الزلفاني، أن فريقه ضيع الفوز، أمس الأحد، بتعادله في المواجهة التي جمعتهم بفريق اتحاد بسكرة.

وصرح يامن الزلفاني، عقب هذه المباراة: “ضيعنا نقطتين في هذه المباراة، بالنظر إلى أن اتحاد بسكرة أنهى المباراة بـ10 لاعبين”.

وأضاف مدرب الكناري: “تمكنا من تسجيل هدف السبق، لكن إتحاد بسكرة، أظهر عزيمة كبيرة، وهذا ما مكنه من العودة في المباراة”.

يذكر أن فيرق شبيبة القبائل، عاد أمس الأحد، بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، من تنقله إلى بسكرة، أين واجه الإتحاد المحلي، ضمن الجولة الـ17، من المحترف الأول.