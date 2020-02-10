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الزلفاني: “ضيعنا نقطتين أمام بسكرة”

الرياضة
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الزلفاني: “ضيعنا نقطتين أمام بسكرة”
بقلم كريم.تيغرمت

إعتبر مدرب شبيبة القبائل، يامن الزلفاني، أن فريقه ضيع الفوز، أمس الأحد، بتعادله في المواجهة التي جمعتهم بفريق اتحاد بسكرة.

وصرح يامن الزلفاني، عقب هذه المباراة: “ضيعنا نقطتين في هذه المباراة، بالنظر إلى أن اتحاد بسكرة أنهى المباراة بـ10 لاعبين”.

وأضاف مدرب الكناري: “تمكنا من تسجيل هدف السبق، لكن إتحاد بسكرة، أظهر عزيمة كبيرة، وهذا ما مكنه من العودة في المباراة”.

يذكر أن فيرق شبيبة القبائل، عاد أمس الأحد، بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، من تنقله إلى بسكرة، أين واجه الإتحاد المحلي، ضمن الجولة الـ17، من المحترف الأول.


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