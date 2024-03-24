الزلفاني: “كنا نسحق النقاط الثلاثة أمام مولودية وهران”

أبدى مدرب فريق اتحاد خنشلة، يامن الزلفاني، عدم رضاه عن نتيجة التعادل التي سجلها فريقه امس السبت أمام الضيف مولودية وهران.

وصرح الزلفاني، في هذا الخصوص، عقب هذه المباراة: “قدمنا مباراة في المستوى أمام مولودية وهران، بمردود جد محترم”.

كما أضاف: “كنا في المستوى من الجانبين الدفاعي، والهجومي، وكنا الأحق بنيل نقاط هذا اللقاء، لكن ضيعنا نقطتين”.

يذكر أن المباراة التي جمعت أمس السبت، اتحاد خنشلة، بالضيف مولودية وهران، برسم الجولة الـ21 من البطولة المحترفة انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.