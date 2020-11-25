الزلفاني : “لست بحاجة لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة البرج”

أكد المدرب التونسي لفريق شبيبة القبائل يامن الزلفاني أن تشكيلته جاهزة لمواجهة فريق أهلي برج بوعريريج يوم الجمعة، في إطار الجولة الأولى من الرابطة المحترفة الأولى.

وتحدث المدرب التونسي في تصريح للقناة الرسمية لفريق الشبيبة على اليوتوب عن مواجهة الجولة الاولى قائلا:

“الأهم بالنسبة لنا الجانب النفسي، الحمد لله اللاعبون واعون بحجم المسؤولية قبل المباراة الأولى من الموسم الكروي الجديد، كما أنه لا يمكن أن نحفز اللاعبين، لأنه كل اللاعبين الجزائريين محفزين وينتظرون بشغف اول مباراة من الموسم الكروي الجديد بعد 9 أشهر من التوقف”

وأضاف: “التحضيرات لمباراة البرج عادية، سنلعب داخل الديار، وان شاء الله سندشن الموسم الجديد بفوز داخل الديار”

وفيما يخص الغيابات قال الزلفاني: “فيما يخص جاهزية اللاعبين، أعتقد أن الجميع سيكون حاضرا في هذا اللقاء، بإستثناء اللاعب لوصيف، كما أننا إسترجعنا خدمات حمرون وقدور شريف، والكل سيكون متاحا لهذا اللقاء، كما أنك ترى في أعين اللاعبين أن كل واحد منهم يرغب في خوض هذه المباراة، وهذا أمر إيجابي بالنسبة لنا، لأننا نملك تشكيلة ثرية، وإن شاء الله اللاعب الذي سيشارك سيقدم الإضافة”.

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