الزلفاني: “ليس أمامنا خيار أمام المولودية سوى الفوز”

أكد مدرب المريخ السوداني، أيمن الزلفاني، أنه لا بديل لفريقه، غير الفوز على مولودية الجزائر، للتأهل لنصف نهائي البطولة العربية.

وصرح الزلفاني، خلال ندوته الصحفية: “بعد التعادل في الجزائر، ليس أمامنا خيار سوى الفوز، لضمان التأهل، ولاعبونا جاهزون، والجمهور يساندنا”.

وأضاف: “مباراتنا أمام مولودية الجزائر، ستكون تاريخية، كونها فرصة لنا لبلوغ الدور النصف نهائي من البطولة العربية”.

وبخصوص المنافس صرح الزلفاني: “أدرك أن المولودية، تجيد التفاوض خارج ملعبها، مثلما فعلتها أمام الرفاع البحريني، والنصر السعودي”.

يذكر أن مولودية الجزائر، ستواجه اليوم السبت، المريخ السوداني، بملعب “أم درمان”، ضمن إياب ربع نهائي البطولة العربية.