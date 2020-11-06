الزلفاني: “مشكل الإجازة لا يقلقني”

أبدى مدرب شبيبة القبائل، يامن الزلفاني، ثقته في تجاوز مشكلة الإجازة للتواجد على دكة بدلاء الفريق مع انطلاق الموسم الجديد.

وصرح الزلفاني، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “مشكل الإجازة لا يقلقني، أنا في شبيبة القبائل، وبإذن الله سأكون على دكة البدلاء هذا الموسم”.

وجاءت هذه التصريحات من مدرب الكناري، رغم عدم حصوله لحد الأن على إجازة “كاف أ”، التي تفرضها “الفاف” على أي مدرب، ليتمكن من ممارسة مهامه ضمن المحترف الأول.

يذكر أن يامن الزلفاني، واجه نفس المشكل الموسم الماضي، ما حرمه من التواجد على دكة بدلاء شبيبة القبائل.