الزلفاني: “ملامح التشكيلة الأساسية ظهرت بنسبة 80%”

كشف مدرب شبيبة القبائل، يامن الزلفاني، أن ملامح التشكيلة الأساسية بدأت تظهر، وأنه راض عن مردود أشباله أمام اتحاد بسكرة.

وصرح الزلفاني، للموقع الرسمي للفريق: ” قدمنا مردود جيد أمام منافس قوي، تحكمنا في الكرة وخلقنا العديد من الفرص، والفوز في مباراة تحضيرية مفيد للاعبين من الناحية النفسية”.

وأضاف: “يبقى أن الأهم في مثل هذه المباريات هو انسجام المجموعة، أما النتيجة تكون مهمة أكثر في المباريات الرسمية”.

وأردف: “أنا راض عن مردود الفريق بصفة عامة، وتنتظرنا مواجهتين تحضيريتين مستقبلا أين سنقوم بمنح الفرصة للجميع”.

وتابع يامن الزلفاني: “من الناحية البدنية الفريق كان في المستوى، والتشكيلة الأساسية جاهزة بنسبة 80% تنقصنا فقط بعض اللمسات”.

يذكر أن شبيبة القبائل فازت أمس الخميس، بنتيجة (1-0)، في المواجهة الودية التحضيرية التي جمعتهم بفريق اتحاد بسكرة.