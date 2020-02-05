الزلفاني: “مواجهة النصرية مباراة كأس بالنسبة لي”

أكد مدرب شبيبة القبائل، يامن الزلفاني، على أهمية المباراة التي ستجمعهم أمسية اليوم بنصر حسين داي، معتبرا إياها مباراة كأس.

وصرح يامن الزلفاني، خلال الندوة الصحفية الخاصة بهذه المواجهة: “بالنسبة لي أعتبر هذه المواجهة مباراة كأس، ويجب علينا الفوز بها”.

وأضاف: “تحدثت مع اللاعبين وكلهم واعون بما ينتظرنا، أعتقد أن معنوياتهم في حالة جيدة خاصة بعد الفوز الأخير أمام الترجي”.

وتابع يامن الزلفاني: “المباراة ستجري على ملعبنا، لذا لا بديل لنا غير الفوز بهذه المواجهة، خاصة وأن جماهيرنا متعطشة للنتائج”.

يذكر أن شبيبة القبائل، تستضيف نصر حسين داي، أمسية اليوم الأربعاء، بملعب “1 نوفمبر” بتيزي وزو، لحساب الجولة الـ16 من المحترف الأول.