الزلفاني: “مولودية الجزائر جيد تكتيكيا وعلينا أن نحسن تسيير المباراة”

أشاد مدرب المريخ السوداني، يامن الزلفاني، بمنافسه مولودية الجزائر، مؤكدا على صعوبة المباراة التي ستجمعهما لحساب ربع نهائي البطولة العربية.

وصرح الزلفاني، خلال ندوته الصحفية، اليوم الأربعاء: “المولودية فريق معروف في الوطن العربي، وفي تونس نعتبره مثل الترجي، والنجم الساحلي”.

وأضاف: “المواجهة ستلعب على شوطين، الأول بالجزائر، والثاني بالسودان، وعلينا أ، نحسن التفاوض، من خلال اللعب بتوازن، وهدوء”

وتابع يامن الزلفاني: “المولودية فريق جيد جدا تكتيكيا، يحسن جيدا التمركز، ويحسن تسيير مبارياته، بدليل فوزه على النصر السعودي”.