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الزلفاني: “هدفي التتويج بالبطولة مع شبيبة القبائل”

الرياضة
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الزلفاني: “هدفي التتويج بالبطولة مع شبيبة القبائل”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف المدرب التونسي، أيمن الزلفاني، أمس الأحد، عقب توقيع عقده مع شبيبة القبائل، أن هدفه التتويج بلقب البطولة لهذا الموسم.

وصرح أيمن الزلفاني، لتلفزيون “النهار”، عقب توقيع عقده: “جئت إلى شبيبة القبائل، بطموح كبير، وأسعى للتتويج ببطولة هذا الموسم”.

وأضاف: “أعرف جيدا كرة القدم الجزائرية، وبالخصوص شبيبة القبائل، الذي تابعته في عدة مباريات، وأعرف معظم لاعبيه”.

وتابع أيمن الزلفاني: “نحن الآن في المركز الثالث، وجميع المباريات المتبقية من البطولة ستكون بمثابة مباريات الكأس بالنسبة لنا”.

يذكر أن أيمن الزلفاني، أمضى على عقد يربطه بشبيبة القبائل، لمدة 3 مواسم، وسيباشر مهامه على رأس العارضة الفنية اليوم الإثنين.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=767766

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