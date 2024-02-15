الزلفاني: “هدفي تحسين مركز اتحاد خنشلة والذهاب لأبعد حد في كأس الجزائر”
بقلم كريم تيغرمت
كشف المدرب التونسي يامن الزلفاني، أهدافه مع فريقه الجديد اتحاد خنشلة، خلال الموسم الجاري، مبديا تفاؤله الكبير في التحدي الذي ينتظره.
وصرّح الزلفاني، في ندوته الصحفية: “سبق لي العمل في البطولة الجزائرية، مع فريق شبيبة القبائل، وحاليا سأخوض تحدٍ جديد مع فريق اتحاد خنشلة”.
كما أضاف: “الموسم الماضي، تمكن فريق اتحاد خنشلة من ترك بصمته بمردود طيب، وهذا ما شجعني لأكون ضمن مشروع هذا الفريق”.
وتابع يامن الزلفاني: “هدفي مع اتحاد خنشلة، هو العمل على تحقيق نتائج أفضل من الموسم الماضي في البطولة، والذهاب لأبعد حد في منافسة كأس الجزائر”.
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