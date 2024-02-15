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الرياضة

الزلفاني: “هدفي تحسين مركز اتحاد خنشلة والذهاب لأبعد حد في كأس الجزائر”

بقلم كريم تيغرمت
الزلفاني: “هدفي تحسين مركز اتحاد خنشلة والذهاب لأبعد حد في كأس الجزائر”
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كشف المدرب التونسي يامن الزلفاني، أهدافه مع فريقه الجديد اتحاد خنشلة، خلال الموسم الجاري، مبديا تفاؤله الكبير في التحدي الذي ينتظره.

وصرّح الزلفاني، في ندوته الصحفية: “سبق لي العمل في البطولة الجزائرية، مع فريق شبيبة القبائل، وحاليا سأخوض تحدٍ جديد مع فريق اتحاد خنشلة”.

كما أضاف: “الموسم الماضي، تمكن فريق اتحاد خنشلة من ترك بصمته بمردود طيب، وهذا ما شجعني لأكون ضمن مشروع هذا الفريق”.

وتابع يامن الزلفاني: “هدفي مع اتحاد خنشلة، هو العمل على تحقيق نتائج أفضل من الموسم الماضي في البطولة، والذهاب لأبعد حد في منافسة كأس الجزائر”.

رابط دائم : https://nhar.tv/14UwA
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