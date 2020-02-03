الزلفاني يباشر مهامه مع الكناري

باشر المدرب الجديد لشبيبة القبائل، أيمن الزلفاني، اليوم الإثنين، مهامه على رأس العارضة الفنية للفريق، استعدادا لخرجته الأولى مع “الكناري”.

وأشرف المدرب التونسي، على الحصة التدريبية التي أجراها الفريق صبيحة اليوم الإثنين، بملعبه “1 نوفمبر” بتيزي وزو.

وشرع الزلفاني، في تحضير أشباله لخرجتهم المقبلة، ضمن المحترف الأول، أين سيستقبل الكناري، فريق نصر حسين داي، لحساب الجولة الـ16.

ومن جهة أخرى شهدت هذه الحصة التدريبية، عودة المحضر البدني السابق، رودولف دوفران، لبيت الشبيبة، أين باشر هو الآخر مهامه في الفريق.

يذكر أن أيمن الزلفاني، أمضى أمس الأحد، على العقد الذي سيربطه بشبيبة القبائل، لثلاثة مواسم، ليخلف بذلك المدرب هيبرت فيلود.