الزلفاني يبدي تمسكه ببلايلي ويرفض مغادرته الكناري

الرياضة
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الزلفاني يبدي تمسكه ببلايلي ويرفض مغادرته الكناري
بقلم كريم.تيغرمت

أشاد التونسي يامن الزلفاني، مدرب شبيبة القبائل، بمدافعه أمير بلايلي، مبديا رفضه فكرة مغادرته الفريق نهاية الموسم الجاري، ورغبته في الاحتفاظ بخدماته.

وصرح الزلفاني، في حوار لموقع “كووورة”: “حين التحقت بالفريق وضعت ثقتي في بلايلي، وأصبح من الأساسيين، ما جعله يثبت من جديد غلو كعبه”.

وأضاف مدرب الكناري: “أمير بلايلي يملك امكانيات كبيرة، وقد وصلته العديد من العروض، لكن انشاء الله سيبقى معنا”.

وتابع الزلفاني: “هو في نهاية عقده مع الشبيبة، لكن إدارة النادي حريصة على تمديده، لأننا نريد الحفاظ على كامل المجموعة من أجل الإستقرار”.


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