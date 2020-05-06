الزلفاني: “يجب رفع عدد اللاعبين الأجانب في الأندية الجزائرية”

دعا التونسي يامن الزلفاني، مدرب فريق شبيبة القبائل، للسماح للأندية الجزائرية بانتداب عدد أكبر من اللاعبين الأجانب، قصد تحسين ورفع المستوى أكثر.

وقال يامن الزلفاني، في تصريحات صحفية: “في البطولة الجزائرية لا يوجد فرق كبير بين مختلف الأندية من ناحية المستوى، هو مستوى جيد، لكن يحتاج للتحسن أكثر”.

وأضاف مدرب الكناري: “يجب رفع عدد اللاعبين الأجانب في الأندية الجزائرية، لتحسين المستوى، ولتمكين الأندية من تحقيق نتائج جيدة في المنافسات الإفريقية”.

وتابع يامن الزلفاني: “اللاعبون الجزائريون سيكون بإمكانهم من خلال المنافسة التي سيخلقها اللاعبون الأجانب”.