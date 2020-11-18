الزلفاني يدعم مقترح تنظيم بطولة بفوجين

أكد المدرب التونسي لفريق شبيبة القبائل يامن الزلفاني دعمه لمقترح تنظيم بطولة بفوجين هذا الموسم في ظل كثافة البرنامج .

وتحدث الزلفاني في تصريح للصفحة الرسمية لفريق شبيبة القبائل عن مقترج إجراء بطولة بفوجين الذي جاء به عنتر يحيى قائلا:

“أنا شخصيا أساند مقترح بطولة بفوجين، لأننا سننطلق في شهر ديسمبر ، سننهي البطولة في شهر أكتوبر، ومع الإصابات، وتعدد الجبهات، ولعب المنافسات القارية أجد أنه من الصعب إنهاء البطولة، لكن المطالبة بهذا المقترح متأخر نوعا ما، كما يجب الإشارة أننا لم نلعب أي مباراة رسمية منذ 9 أشهر، لو نشاهد البريمرليغ في إنجلترا نجد أنه تم تسجيل 120 إصابة هذا الموسم، مع كل التقنيات المتطورة التي تملكها الأندية، وأعتقد أن الأمر سيكون صعبا عندنا، والأرجح أنه يتم تقليص عدد المباريات باللجوء إلى بطولة بفوجين”.