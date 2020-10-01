الزلفاني يستأنف هذا الجمعة مهامه مع شبيبة القبائل

كشفت إدارة شبيبة القبائل أن مدرب الفريق يامن الزلفاني سيستأنف مهامه على رأس العارضة الفنية، هذا الجمعة

وأوضحت إدارة الشبيبة، أن فترة الحجر الصحي، التي خضع لها المدرب الزلفاني، ومساعده فخري، بالإضافة للاعب دراجي، ستنتهي اليوم الخميس.

وسيكون بإمكان هذا الثلاثي، الإلتحاق بباقي المجموعة، يووم غد الجمعة، لاستئناف تحضيرات الفريق استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وسيعود يامن الزلفاني، لملاقاة أشباله غدا الجمعة، بعد 7 أشهرمن الغياب، بسبب فيروس كورونا، الذي حرمه من الالتحاق بتربصي الفريق السابقين، لغلق الحدود الجزائرية.