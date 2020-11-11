الزلفاني يضع أشباله أمام إختبار حقيقي في مواجهة وفاق سطيف

برمجت إدارة فريق شبيبة القبائل، مباراة ودية تحضيرية، أمام فريق وفاق سطيف ضمن البرنامج التحضيري للفرقين استعداد للموسم الجديد.

وكشف الحساب الرسمي لشبيبة القبائل، عن برمجة هذه المباراة الودية التحضيرية، يوم السبت المقبل، بملعب “1 نوفمبر”.

وستكون هذه المواجهة، فرصة للمدرب يامن الزلفاني، للوقوف من جديد على مدى جاهزية لاعبيه، وتصحيح بعض الأخطاء، قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

يذكر أن فريق شبيبة القبائل، انهزم في آحر ودية تحضرية له أمام نادي بارادو، بنتيجة 1-0، كما انهزم وفاق سطيف، هو الآخر في آخر ودية له، أمام أولمبي المدية بنتيجة 2-1.