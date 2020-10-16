الزلفاني يضع أشباله في اختبار جديد أمام اتحاد بسكرة

الرياضة
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الزلفاني يضع أشباله في اختبار جديد أمام اتحاد بسكرة
بقلم كريم تيغرمت

برمجت إدارة فريق شبيبة القبائل، مباراة تحضيرية جديدة، ستجمعهم بنادي اتحاد بسكرة والتي تدخل ضمن استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد.

وكشف إدارة الشبيبة، عبر الحساب الرسمي للفريق، عن برمجة مباراة تحضيرية أمام اتحاد بسكرة، يوم 21 أكتوبر الجاري.

وستكون هذه المواجهة، فرصة للمدرب يامن الزلفاني، لمعاينة لاعبيه من جديد، ومحاولة تصحيح بعض الأخطاء قبل انطلاق الموسم الجديد.

يذكر أن رفقاء رزقي حمرون، خاضوا 3 مواجهات تحضيرية لحد الآن، أمام كل من فريق الأمن الوطني (2-0)، نادي مقرة (0-1)، وأولمبي المدية (3-3).


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