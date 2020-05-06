الزلفاني يفتح الباب أمام عودة بلكالام

فتح مدرب شبيبة القبائل، يامن الزلفاني، الباب أمام الدولي الجزائري سعيد بلكالام، للعودة إلى المنافسة، فيما تبقى من مباريات الموسم الجاري.

وقال الزلفاني، في تصريحات صحفية، بخصوص غياب مدافع وقائد الفريق نبيل سعدو بسبب الإصابة: “ليس لدينا مشكل في الدفاع، علينا فقط أن نحسن توظيف العناصر التي بحوزتنا”.

وأضاف مدرب الكناري: “لدينا خيار آخر، وهو بانضمام بلكالام للفريق في بقية الموسم الجاري، طالما أن قانون اللاعبين الدوليين يسمح له بذلك”.

وتابع يامن الزلفاني: “بما أن سعدو مصاب، سيكون بلكالام “جوكر” في الفريق، وبإمكانه أن يكون جاهزا بعد 5 أو 6 أسابيع من التحضيرات”.