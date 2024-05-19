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الرياضة

الزمالك المصري يتوج بكأس “الكاف” على حساب نهضة بركان

بقلم عزيز طالبي
الزمالك المصري يتوج بكأس “الكاف” على حساب نهضة بركان
الزمالك
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توج نادي الزمالك المصري بكأس الكونفدرالية لكرة القدم، اليوم الأحد، على حساب نادي نهضة بركان المغربي.

وفاز نادي الزمالك على نادي نهضة بركان بهدف نظيف من إمضاء أحمد حمدي، ليتوج رسميا باللقب على حساب الخصم المغربي، بعدما كان منهزما في لقاء الذهاب بهدفين مقابل واحد.

و كان الهدف الذي سجله النادي المصري بالمغرب هو من صنع الفارق.

كما سبق للفريق المغربي صنع الحدث في الساحة الإفريقية بسبب “الخريطة الوهمية” التي لعب بها، أثناء المباريات الرسمية.

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